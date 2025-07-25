В Перми мужчину будут судить за убийство, совершенное почти четверть века назад

Следствие установило, что в октябре 2001 года несовершеннолетний фигурант с двумя сверстниками и взрослым следовал на электропоездах из Кургана в Москву. В одной из электричек путешественники познакомились с 63-летним жителем Перми. Тот пригласил компанию к себе домой, и они вместе выпивали. Между потерпевшим и несовершеннолетним обвиняемым возник конфликт. Оставшись один на один с хозяином, 15-летний злоумышленник решил убить мужчину и нанес ему множественные удары ножом в туловище и голову.