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Глава СК назвал число жертв вторжения ВСУ в Курскую область: больше 500 пострадали

Бастрыкин рассказал о более 330 погибших мирных жителях в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Более 330 мирных жителей погибли и свыше 550 человек пострадали в результате вторжения Вооруженных сил Украины в августе прошлого года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», — сказал глава ведомства.

26 апреля 2025 года начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Сайт KP.RU рассказал, как это было.

Позже Путин выступил с речью по случаю полного освобождения Курской области от ВСУ. Глава государства перечислил все российские подразделения, принявшие участие в зачистке курской земли от боевиков Украины.