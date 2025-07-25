Более 330 мирных жителей погибли и свыше 550 человек пострадали в результате вторжения Вооруженных сил Украины в августе прошлого года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», — сказал глава ведомства.
26 апреля 2025 года начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от боевиков нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Сайт KP.RU рассказал, как это было.
Позже Путин выступил с речью по случаю полного освобождения Курской области от ВСУ. Глава государства перечислил все российские подразделения, принявшие участие в зачистке курской земли от боевиков Украины.