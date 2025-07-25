Возвращение Маклауда в омский «Авангард» оказалось под вопросом

«Насколько я слышал, агенты этих игроков в ближайшее время планируют встретиться с руководством НХЛ, включая ее комиссионера Гэри Беттмэна. Цель этого разговора понятна. Им необходимо получить добро на дальнейшее выступление своих клиентов в НХЛ. Таким образом, строить планы о скором возвращении Маклауда в “Авангард” как минимум преждевременно. Этот процесс с пока неясными перспективами может затянуться на несколько недель», — отмечает Михаил Зислис.