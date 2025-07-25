Возвращение Маклауда в омский «Авангард» оказалось под вопросом

Спортивный обозреватель Михаил Зислис в своем телеграм-канале сообщил, что, несмотря на признание невиновными хоккеистов молодежной сборной Канады, в том числе игрока омского «Авангарда» Майкла Маклауда, по делу о сексуальном насилии, говорить о возвращении 27-летнего нападающего в Омск преждевременно.
По информации журналиста, агенты всех пятерых игроков намерены встретиться с руководством НХЛ, чтобы в дальнейшем выступать в лиге.
«Насколько я слышал, агенты этих игроков в ближайшее время планируют встретиться с руководством НХЛ, включая ее комиссионера Гэри Беттмэна. Цель этого разговора понятна. Им необходимо получить добро на дальнейшее выступление своих клиентов в НХЛ. Таким образом, строить планы о скором возвращении Маклауда в “Авангард” как минимум преждевременно. Этот процесс с пока неясными перспективами может затянуться на несколько недель», — отмечает Михаил Зислис.
Напомним, Маклауд пришел в омский «Авангард» в ноябре 2024 года. Для участия в разбирательстве по делу Маклауду пришлось покинуть Омск в разгар плей-офф. Контракт был заключен до конца сезона, а значит, его срок уже истек.