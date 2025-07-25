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В Москве ожидается облачная погода и до плюс 29 градусов

Днем в столице температура воздуха составит 27−29 градусов тепла, а ночью похолодает до 14−16 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 83% 761 мм рт. ст. +25°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков и температура до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 27−29 градусов тепла. Ночью похолодает до 14−16 градусов тепла.

Ветер будет северный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 25 — плюс 30 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.