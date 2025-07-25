В Москве ожидается облачная погода и до плюс 29 градусов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков и температура до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 27−29 градусов тепла. Ночью похолодает до 14−16 градусов тепла.
Ветер будет северный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 25 — плюс 30 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.