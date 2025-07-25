Алехин рассказал, как ВСУ обманывали жителей Курской области

Жителей Курской области, которые до сих пор удерживаются на Украине, ВСУ могли обманом заманить на свою территорию, обещая помощь. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил военный волонтер Роман Алехин.
Ранее депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что жители Курской области, захваченные ВСУ и до сих пор не возвращенные на родину, могут подвергаться воздействию украинских спецслужб.
«Некоторые тогда поехали добровольно. Добровольно в том смысле, что ВСУ говорили, что здесь сейчас будут обстрелы, будут сносить все при освобождении и так далее. Обещали их содержать, если те переедут в Сумы. Кого-то насильно забирали, у кого-то были ранения, тяжелая болезнь, а они обещали оказать помощь. Но, я знаю, что многих обманули. И не факт, что из 30 человек, о которых сейчас говорят, все живы», — сказал собеседник издания.
До этого помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский обратился к Киеву с требованием разъяснить судьбу мирных жителей из Курской области, которые по-прежнему удерживаются на украинской территории. По его словам, один из пунктов достигнутых договоренностей остается неисполненным, несмотря на обещания киевского режима.