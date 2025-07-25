Алехин рассказал, как ВСУ обманывали жителей Курской области

«Некоторые тогда поехали добровольно. Добровольно в том смысле, что ВСУ говорили, что здесь сейчас будут обстрелы, будут сносить все при освобождении и так далее. Обещали их содержать, если те переедут в Сумы. Кого-то насильно забирали, у кого-то были ранения, тяжелая болезнь, а они обещали оказать помощь. Но, я знаю, что многих обманули. И не факт, что из 30 человек, о которых сейчас говорят, все живы», — сказал собеседник издания.