«Повод задуматься»: психолог объяснила, почему Айза никак не может отпустить Гуфа

«Айза — это почти классика жанра: расстались давно, но экс до сих пор участвует в инфоповестке. Но если серьезно, то постоянное возвращение к прошлому, даже в виде шуточек, постов и “совпадений” — это часто про незакрытые внутренние истории. Это не редкость: многие женщины, как и мужчины, после расставания продолжают эмоционально “жить” рядом с бывшим. Кто-то следит за соцсетями, кто-то провоцирует, кто-то — как в случае с Айзой — делает это публично. Там, где хочется хайпа, иногда на самом деле хочется признания. Или хотя бы еще раз почувствовать, что ты имеешь значение», — пояснила Гуляева.