«Повод задуматься»: психолог объяснила, почему Айза никак не может отпустить Гуфа

Отношения бывших супругов похожи на качели.
Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов, — наст. имя) не просто так вспоминает экс-супруга. Айза Долматова делает это даже не ради хайпа, как думают некоторые. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала психолог Ирина Гуляева. На днях Айза в соцсетях выложила ролик с «кастингом» на роль жены Гуфа. Не найдя подходящую кандидатуру, она резюмировала: «Я снова баба Гуфа».
«Айза — это почти классика жанра: расстались давно, но экс до сих пор участвует в инфоповестке. Но если серьезно, то постоянное возвращение к прошлому, даже в виде шуточек, постов и “совпадений” — это часто про незакрытые внутренние истории. Это не редкость: многие женщины, как и мужчины, после расставания продолжают эмоционально “жить” рядом с бывшим. Кто-то следит за соцсетями, кто-то провоцирует, кто-то — как в случае с Айзой — делает это публично. Там, где хочется хайпа, иногда на самом деле хочется признания. Или хотя бы еще раз почувствовать, что ты имеешь значение», — пояснила Гуляева.
Ситуация, при которой женщина не может отпустить бывшего, известна многим. И подобное поведение может обернуться не только тем, что невозможно будет двигаться дальше, но и принесет с собой ряд других проблем.
«Девчонки, если вы мысленно живете с бывшим — это не повод стыдиться, это повод задуматься. Что вы не отпускаете: любовь, гордость или доступ к видеосервису по его паролю? Важно понимать: прошлое может иметь ценность, но жить нужно в настоящем. Иногда отпустить — это акт любви… к себе. Потому что самые красивые истории — не в прошлом, а впереди. Ну или хотя бы не в ленте бывшего», — резюмирует психолог.
Айза и Гуф были в браке с 2008 по 2014 годы. У них есть общий сын Сами. После развода бывшие регулярно «качаются» на эмоциональных качелях: они то мирятся, то ссорятся, то даже якобы сходятся. Периодически Айза шутит, что она «баба Гуфа». Сейчас период, когда они общаются, при этом у каждого своя личная жизнь.