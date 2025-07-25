У экс-главы подмосковной деревни изъяли земельные участки, здания и машины

Выходцев также проходит по уголовному делу против бывшего городского прокурора Раменского Константина Томбулова, осужденного в 2023 году на 15 лет за коррупцию и мошенничество. По данным суда, в 2014 году Выходцев передал Томбулову семь земельных участков в качестве взятки. В 2020 году против экс-главы Вялок было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), его объявили в федеральный розыск. По предварительной информации, он может находиться за границей и до сих пор не задержан.