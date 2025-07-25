У экс-главы подмосковной деревни изъяли земельные участки, здания и машины

Суд взыскал в доход государства имущество Выходцева.
Московский городской суд по иску Генеральной прокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего главы деревни Вялки Раменского района Подмосковья Игоря Выходцева, бывшего депутата местного Совета Николая Конюшкова и их родственников. Как следует из судебных документов, речь идет о недвижимости и автомобилях, приобретенных на неподтвержденные доходы.
«Суд решил исковые требования генерального прокурора в интересах РФ к Выходцеву Игорю Владимировичу, Выходцевой Мадине Леонидовне, Конюшкову Евгению Николаевичу, Конюшкову Николаю Евгеньевичу об обращении в доход государства имущества удовлетворить», — указано в материалах дела. Цитата по ТАСС.
В государственную собственность перешли два земельных участка и три здания в Московской области, которые принадлежали Выходцеву и Конюшковым. Также изъяты доли Выходцева на три здания и участок земли в поселке Ильинское и два автомобиля, включая Range Rover 2015 года выпуска. Следствие установило, что занимая должность главы деревни, Выходцев приобрел это имущество на средства, происхождение которых не мог подтвердить. Для сокрытия собственности он оформлял сделки на доверенных лиц, а после ухода с поста легализовал активы через фиктивные сделки.
Выходцев также проходит по уголовному делу против бывшего городского прокурора Раменского Константина Томбулова, осужденного в 2023 году на 15 лет за коррупцию и мошенничество. По данным суда, в 2014 году Выходцев передал Томбулову семь земельных участков в качестве взятки. В 2020 году против экс-главы Вялок было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), его объявили в федеральный розыск. По предварительной информации, он может находиться за границей и до сих пор не задержан.