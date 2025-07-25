Спас ребенок: выжившая пассажирка Ан-24 благодарит 5-летнюю внучку

По его словам, тетя прилетела в гости к дочери в Благовещенск и должна была улетать домой на самолете, который в итоге потерпел крушение. Однако, когда она уже была в салоне, ей позвонила дочь и сообщила, что ребенок заболел. Тогда Авалян отказалась от полета забрала багаж и уехала к ней.