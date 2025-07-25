Спас ребенок: выжившая пассажирка Ан-24 благодарит 5-летнюю внучку

Самолет Ан-24, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров 24 июля, когда пошел на второй круг в районе аэропорта Тынды. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 км от населенного пункта в труднодоступной местности. Родственники и коллеги пассажиров рассказали aif.ru, как переживают трагедию их близкие, а также о спасении одной из женщин пятилетней внучки.
Ангел-хранитель Ева.
Семья пассажирки разбившегося Ан-24, которая в последний момент отказалась от полета, Маринэ Авалян считает, что ее спас ангел-хранитель, которым была ее пятилетняя внучка, рассказал aif.ru племянник женщины Бабкен.
По его словам, тетя прилетела в гости к дочери в Благовещенск и должна была улетать домой на самолете, который в итоге потерпел крушение. Однако, когда она уже была в салоне, ей позвонила дочь и сообщила, что ребенок заболел. Тогда Авалян отказалась от полета забрала багаж и уехала к ней.
«В данном случае ангелом-хранителем стала ее внучка Ева, которой около пяти лет», — сказал собеседник издания.
Семья считает спасение Авалян чудом.
Семья пассажирки разбившегося Ан-24 Авалян считает произошедшее, что ее не было на борту самолета, чудом, заявил aif.ru Бабкен.
«Она прилетала в гости к дочери. Это просто чудо. Мы сами все до сих пор в шоке», — сказал молодой человек.
При этом он сообщил, что не может вспомнить, чтобы у тети в жизни были подобные случаи спасения.
Бабкен также добавил, что Авалян до сих пор находится в шоке и не может поверить в произошедшее.
«Связывался с ее дочерью. С тетей все хорошо. Пока еще не отошла от случившегося», — отметил собеседник издания.
В авиакатастрофе погибла семья врачей с внуком.
В авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области погибла семья врачей Галина и Алексей Найденовы, которые возвращались из отпуска со своим внуком. Они, как рассказала aif.ru их коллега Анна Гайфудинова, были профессионалами своего дела от Бога. По ее словам, они вместе работали в ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Тынды. Галина Найденова работала гинекологом в поликлинике.
«Человек очень хороший, добрый. К ней всегда была очередь из пациентов. Они ее очень ждали, когда выйдет из отпуска. Как специалист она была очень хорошей, отзывчивой, никогда никому не отказывала. Всегда была с улыбкой», — сказала Гайфудинова.
Она добавила, что Алексей Найденов также работал с ними в отделении, где проходят медосмотр. По ее словам, он был очень веселым, общительным, позитивным, понимающим человеком. Они были очень дружные, у них была крепкая семья, отметила Гайфудинова.
«В этом же самолете погиб их внук. Они возвращались с отпуска. Тут осталась дочь, которая потеряла своих родителей и своего старшего сына. Для нашей больницы это очень огромная потеря. Нам будет их очень не хватать, они были врачи от Бога», — добавила собеседница издания.