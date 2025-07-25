«Четыре часа за рулем с поврежденной рукой»: омич пожаловался на бюрократизм местной медицины

Вчера, 24 июля, в сообществе «Омск ВК|Жизнь города» соцсети «Вконтакте» появился пост омича на тему вопиющего равнодушия отдельных представителей омской медицины. С больной рукой ему пришлось четыре часа мотаться по омским больницам, чтобы получить помощь.
«Поехал за грибами, упал и повредил руку. С трудом выбрался на трассу и поехал в 10-ю МЧС. Приехал в отделение травматологии. Там мне сказали, что обслуживают только область, городских не принимают и даже обезболивающие не поставили. Отправили в травматологию по прописке, приехал туда. Там сказали, что вам нужно срочно в хирургию на БСМП-2 на скорой помощи, но когда будет автомобиль скорой — неизвестно. Пришлось ехать дальше самому за рулем. По итогу 4 часа путешествия по больницам из одной в другую», — сообщил омич.
По итогу мытарств, мужчина все же получил квалифицированную помощь, кое-как добравшись до БСМП-2. Однако, вопрос оказания экстренной помощи озадачил омичей, которые выразили в комментариях недоумение по поводу бюрократических проволочек в подобной ситуации.
Ранее мы писали о том, как омичи критикуют убогое состояние больницы в Амурском поселке.