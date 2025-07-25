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Starlink сообщил о полном восстановлении доступа к сервисам

Компания Starlink заявила о полном восстановлении работы сервисов спутниковой системы связи после масштабного сбоя. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Проблема с подключением решена, доступ к сервисам Starlink восстановлен», — говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее пользователи из многих стран пожаловались на неполадки в работе Starlink. Поступило более 60 тысяч обращений, в том числе из ВСУ, которые используют терминалы американской компании. Основатель SpaceX Илон Маск извинился за сбой.

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