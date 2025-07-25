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К месту крушения Ан-24 пытаются расчистить путь для спасателей и грузов

К месту крушения самолета Ан-24 в труднодоступном районе ведутся работы по расчистке просеки для обеспечения прохода спасателей и доставки необходимого оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Самолет Ан-24 потерпел крушение 24 июля.

К месту крушения самолета Ан-24 в труднодоступном районе ведутся работы по расчистке просеки для обеспечения прохода спасателей и доставки необходимого оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

«Доступ к месту падения на данный момент возможен только на гусеничных вездеходах. Ведется расчистка просеки, чтобы доставлять специалистов и оборудование», — написали в telegram-канале правительства.

Сейчас на территории крушения самолета Ан-24 в Тындинском округе сотрудники следственных органов осуществляют необходимые процессуальные мероприятия. В операции участвуют 205 человек и 34 единицы техники, включая пожарно-спасательные подразделения.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что вместе с правительственной комиссией, возглавляемой министром транспорта России Андреем Никитиным, отправился в Тынду на место крушения пассажирского самолета Ан-24. По словам Орлова, члены комиссии проведут оценку текущей ситуации на месте, пишет RT.