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Defence blog: украинские танки оказались на границе Камбоджи

Армия Таиланда применила танки в ходе штурма камбоджийских военных позиций.

Источник: Аргументы и факты

Таиланд решил применить украинские боевые машины Т-84 «Оплот» на границе с Камбоджей, информирует Defence blog.

«Местные СМИ и военные обозреватели в Таиланде сообщают, что королевская армия использовала танки во время штурма камбоджийских военных позиций в районе границы», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что армия Таиланда приобрела 49 украинских танков в 2011 году.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей начались накануне утром. После перестрелок были нанесены удары артиллерии. Военные Камбоджи применили системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам.

Таиланд нанёс авиаудар по расположениям камбоджийских ВС. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе мирные жители.

Ранее сообщалось, что все экскурсии в Камбоджу для россиян отменили из-за напряжённости на границе.