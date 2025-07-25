Defence blog: украинские танки оказались на границе Камбоджи

Таиланд решил применить украинские боевые машины Т-84 «Оплот» на границе с Камбоджей, информирует Defence blog.
«Местные СМИ и военные обозреватели в Таиланде сообщают, что королевская армия использовала танки во время штурма камбоджийских военных позиций в районе границы», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что армия Таиланда приобрела 49 украинских танков в 2011 году.
Столкновения между Таиландом и Камбоджей начались накануне утром. После перестрелок были нанесены удары артиллерии. Военные Камбоджи применили системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам.
Таиланд нанёс авиаудар по расположениям камбоджийских ВС. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе мирные жители.
Ранее сообщалось, что все экскурсии в Камбоджу для россиян отменили из-за напряжённости на границе.