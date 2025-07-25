Более 4000 красноярцев получили поддержку через социальный контракт

За первые шесть месяцев текущего года в Красноярском крае было заключено свыше 4000 социальных контрактов, призванных помочь жителям улучшить свое материальное положение.
Программа социальной поддержки, предоставляющая финансовую помощь на различные цели, набирает популярность в регионе.
Основная часть заключенных контрактов, около 3000, направлена на развитие собственного дела. В рамках этого направления участники программы могут получить до 350 тысяч рублей на открытие или расширение своего бизнеса.
Около 1000 социальных контрактов были заключены с целью помочь людям найти работу. Эта поддержка включает в себя помощь в составлении резюме, прохождении профессиональной переподготовки и поиске подходящих вакансий.
Более 300 контрактов были заключены на развитие личных подсобных хозяйств, что позволяет сельским жителям получить средства на приобретение скота, сельскохозяйственной техники или семян.
Для удобства жителей края процедура подачи документов на получение социального контракта была упрощена в рамках программы «Государство для людей». Теперь, помимо традиционных способов подачи заявления через МФЦ или территориальные отделения социальной защиты, граждане могут воспользоваться порталом Госуслуги, что значительно экономит время и упрощает процесс оформления документов.
Как ранее писал «МК в Красноярске», повышенные выплаты военнослужащим из Красноярска были продлены до конца июня. В мэрии уточнили, что для получения выплаты военнослужащий должен быть зарегистрирован в Красноярске и отправиться в зону СВО через городские военкоматы.