Более 4000 красноярцев получили поддержку через социальный контракт

Как ранее писал «МК в Красноярске», повышенные выплаты военнослужащим из Красноярска были продлены до конца июня. В мэрии уточнили, что для получения выплаты военнослужащий должен быть зарегистрирован в Красноярске и отправиться в зону СВО через городские военкоматы.