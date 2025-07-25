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Тишковец заявил, что в Москву после тропических ливней возвращается жаркая погода

В Москву на смену тропическим ливням в пятницу, 25 июля, придет жаркая погода.

В Москву на смену тропическим ливням в пятницу, 25 июля, придет жаркая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Москвичей и жителей Подмосковья ждет переменная облачностью, осадки маловероятны. Ветер северный, не более 3−8 м/с», — заявил Тишковец в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Что касается температуры воздуха, то в столице в последнюю пятницу июля воздух прогреется до +26+29 градусов. При этом в Подмосковье будет еще жарче — от +25 до +30 градусов.

По словам синоптика, температурные показатели будут на несколько градусов выше климатической нормы для конца июля.

Атмосферное давление в Москве будет повышаться и к вечеру составит 746 мм ртутного столба.

Ранее синоптики дали прогноз на середину осени.