Тишковец заявил, что в Москву после тропических ливней возвращается жаркая погода

В Москву на смену тропическим ливням в пятницу, 25 июля, придет жаркая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Москвичей и жителей Подмосковья ждет переменная облачностью, осадки маловероятны. Ветер северный, не более 3−8 м/с», — заявил Тишковец в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Что касается температуры воздуха, то в столице в последнюю пятницу июля воздух прогреется до +26+29 градусов. При этом в Подмосковье будет еще жарче — от +25 до +30 градусов.
По словам синоптика, температурные показатели будут на несколько градусов выше климатической нормы для конца июля.
Атмосферное давление в Москве будет повышаться и к вечеру составит 746 мм ртутного столба.
Ранее синоптики дали прогноз на середину осени.