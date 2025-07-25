Разведка Бразилии заподозрила США в подготовке госпереворота

Бразильское агентство разведки (Abin) собирает данные, подтверждающие, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США готовит переворот против президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом пишет издание Vero Notícias со ссылкой на источники в спецслужбе страны.
Как передает издание, судебный процесс против экс-президента Бразилии Жаира Болсонару за попытку переворота в конце 2022 года все чаще представляется как преследование по политическим мотивам. Эту позицию активно поддерживают в США.
Неназванные бразильские дипломаты заявили, что причиной введения американских пошлин в размере 50% на товары из Бразилии может быть ослабить экономику и дестабилизировать ситуацию во всей стране.
Собеседники издания проводят параллели с 2019 годом в Венесуэле, когда при президенте Венесуэлы Николасе Мадуро американские власти признали главой государства Хуана Гуайдо.
Ранее Лула да Силва раскритиковал президента США Дональда Трампа за вмешательство в дела Бразилии. Он потребовал от своего коллеги уважения к бразильскому государству и бразильской юстиции.