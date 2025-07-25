Аналитики рассказали, как изменились цены на смартфоны и ноутбуки

Сейчас стоимость ноутбука отечественного производства для офисного формата начинается от 7000 рублей, что уже значительно ниже, чем в начале года — примерно на 7 процентов. Почти аналогичная ситуация и с иностранной продукцией — стоимость китайских ноутбуков сейчас начинается от 15 000 рублей против 18 000 в начале года.