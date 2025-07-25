Норильские полицейские спасли подростка, застрявшего в заброшенном здании

Норильские полицейские оперативно нашли и спасли 13-летнюю девочку, которая провела более трех часов в заброшенном здании, получив травму и не имея возможности самостоятельно выбраться.
Вечером 17 июля взволнованная мать обратилась в полицию, сообщив, что ее дочь не вернулась домой после прогулки с друзьями и не отвечает на телефонные звонки.
Женщина подчеркнула, что девочка никогда раньше не убегала из дома.
Полицейские незамедлительно начали поисковую операцию. Ориентировка с приметами пропавшей школьницы была передана всем подразделениям. Благодаря слаженным действиям сотрудника уголовного розыска и трех полицейских патрульно-постовой службы, девочку удалось найти примерно через два часа.
Оказалось, что она находилась в заброшенном здании бывшей музыкальной школы, куда пришла вместе с друзьями. Как выяснилось, дети решили покинуть здание через окно, но девочка отстала и травмировалась, не сумев самостоятельно выбраться. К тому же, ее телефон разрядился, и она не могла позвать на помощь. Друзья, не заметив ее отсутствия, ушли.
По словам школьницы, она очень обрадовалась, увидев полицейских. Сотрудники правоохранительных органов на руках вынесли девочку из опасного здания и доставили в медицинское учреждение. Там ей оказали необходимую помощь. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.
Мать спасенного подростка выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции за оперативность, профессионализм и неравнодушное отношение к ее беде.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске пропал 7-летний мальчик во время прогулки с сестрой.