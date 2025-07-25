Норильские полицейские спасли подростка, застрявшего в заброшенном здании

Оказалось, что она находилась в заброшенном здании бывшей музыкальной школы, куда пришла вместе с друзьями. Как выяснилось, дети решили покинуть здание через окно, но девочка отстала и травмировалась, не сумев самостоятельно выбраться. К тому же, ее телефон разрядился, и она не могла позвать на помощь. Друзья, не заметив ее отсутствия, ушли.