Американский аналитик Скотт Риттер на YouTube-канале Гарланда Никсона предсказал, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится его убийством.
По мнению Риттера, Зеленский перейдет дорогу влиятельным людям и будет устранен насильственным путем.
— Он завязан на Европе и западных политиках… Он может сдать любого. Ни к чему не призываю, но я считаю, что его убийство неизбежно, потому что ему пора уйти. Сам он не уйдет добровольно. Он засидится, начнет угрожать не тем людям из отчаяния, а затем — все, — объяснил Риттер.
Он заявил, что Зеленский готов на все, чтобы удержаться у власти, в том числе прибегнуть к помощи «мафиозников». Риттер считает, что в результате Украина станет мафиозным государством, а сам Зеленский при таком раскладе станет «мертвецом».
Кроме того, бывший полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон выступил с резким заявлением относительно Зеленского. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он заявил, что глава киевского режима должен быть отстранен от власти до начала возможных переговоров между Украиной и Россией.