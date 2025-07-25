«Убийство неизбежно»: аналитик Риттер предрек Зеленскому насильственную смерть

— Он завязан на Европе и западных политиках… Он может сдать любого. Ни к чему не призываю, но я считаю, что его убийство неизбежно, потому что ему пора уйти. Сам он не уйдет добровольно. Он засидится, начнет угрожать не тем людям из отчаяния, а затем — все, — объяснил Риттер.