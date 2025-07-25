Топ-5 главных новостей в Молдове 25 июля 2025: Власти хотят пустить поезд из аэропорта в центр Кишинева — маразм крепчал; муж спортсменки Никиты, ушедшей в ПАС, замешан в уголовке; в Молдове снова ожидается до

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 25 июля 2025:
1. Маразм крепчает: Министр инфраструктуры Владимир Боля на полном серьёзе заявил, что аэропорт Кишинева будет связан железнодорожной линией с центром столицы.
2. Муж Анастасии Никиты, идущей по спискам ПАС в парламент Молдовы, был фигурантом уголовного дела в Италии: После драки в больницу попало 4 человека, а женщина и вовсе осталась без зубов.
3. Собачье сердце: Как себя чувствует щенок, которому человек, отсидевший за убийство, отрезал все лапки и хвост — история о жестокости и милосердии, от которой плачут даже мужчины.
4. Июль никого не щадит — это уже не жара, а нескончаемое пекло: В Молдове до + 38 градусов и выше.
5. Попрошайка из Молдовы взбудоражила отдыхающих в Румынии: 50-летняя женщина гоняла тростью 40-летнего администратора пляжа.
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