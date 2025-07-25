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Ранее прекратившие обслуживать рейсы аэропорты России возобновили работу

Аэропорты восьми российских городов, которые приостанавливали обслуживать рейсы этой ночью, возобновили работу в штатном режиме.

Аэропорты восьми российских городов, которые приостанавливали обслуживать рейсы этой ночью, возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет об аэропортах Сочи, Минвод, Ставрополя, Владикавказа, Тамбова, Нальчика, Магаса и Грозного.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — уточнил Кореняко.

Напомним, работа восьми аэропорта России была приостановлена в 04:28 по московскому времени.

Также сообщалось, что в Северной Осетии и еще ряде городов СКФО введен план «ковер».