Ранее прекратившие обслуживать рейсы аэропорты России возобновили работу

Аэропорты восьми российских городов, которые приостанавливали обслуживать рейсы этой ночью, возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Речь идет об аэропортах Сочи, Минвод, Ставрополя, Владикавказа, Тамбова, Нальчика, Магаса и Грозного.
«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — уточнил Кореняко.
Напомним, работа восьми аэропорта России была приостановлена в 04:28 по московскому времени.
Также сообщалось, что в Северной Осетии и еще ряде городов СКФО введен план «ковер».