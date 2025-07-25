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Аэропорт Сочи возобновил работу

Аэропорт Сочи возобновил работу после временного прекращения приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В Сочи снова работает аэропорт.

Аэропорт Сочи возобновил работу после временного прекращения приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написали в telegram-канале аэропорта.

В администрации аэропорта уточнили, что сейчас формируется новое расписание для обслуживания всех рейсов с учетом вынужденных изменений. Представители аэропорта подчеркнули, что делают все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, однако на полное восстановление потребуется один-два дня.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о своем рейсе на онлайн-табло, на мониторах в терминале или через telegram-бота. Кроме того, получить обновления можно по контактам, указанным при бронировании билета, так как авиаперевозчики информируют о всех изменениях напрямую.

Ранее в южных регионах России был введен режим «Ковер», в результате чего восемь аэропортов приостановили прием и отправку рейсов, пишет «Царьград». В их число вошли воздушные гавани Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Тамбова, а также Сочи. Сроки возобновления работы остальных аэропортов пока не уточняются.