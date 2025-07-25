Аэропорт Сочи возобновил работу

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о своем рейсе на онлайн-табло, на мониторах в терминале или через telegram-бота. Кроме того, получить обновления можно по контактам, указанным при бронировании билета, так как авиаперевозчики информируют о всех изменениях напрямую.