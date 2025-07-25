В Сочи снова работает аэропорт.
Аэропорт Сочи возобновил работу после временного прекращения приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написали в telegram-канале аэропорта.
В администрации аэропорта уточнили, что сейчас формируется новое расписание для обслуживания всех рейсов с учетом вынужденных изменений. Представители аэропорта подчеркнули, что делают все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, однако на полное восстановление потребуется один-два дня.
Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о своем рейсе на онлайн-табло, на мониторах в терминале или через telegram-бота. Кроме того, получить обновления можно по контактам, указанным при бронировании билета, так как авиаперевозчики информируют о всех изменениях напрямую.
Ранее в южных регионах России был введен режим «Ковер», в результате чего восемь аэропортов приостановили прием и отправку рейсов, пишет «Царьград». В их число вошли воздушные гавани Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Тамбова, а также Сочи. Сроки возобновления работы остальных аэропортов пока не уточняются.