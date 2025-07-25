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Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии

Минское метро сообщило про важное новшество на Зеленолужской линии.

Источник: Комсомольская правда

Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии — Зеленолужской. Касается оно системы навигации.

Так, на одном из новых поездов «Минск-2024», которые работают как раз только на третьей линии метрополитена белорусской столицы, изменили навигацию в наддверных табло. В данных составах, напомним, перечень станций с указателями переходов на первую и вторую ветки выполнен в виде экрана.

Судя по представленной в телеграм-канале Минского метрополитена фотографии, дизайн навигационного контента изменился и напоминает то оформление, которое присутствует в салонах поездов на красной и синей линиях. Как говорят на предприятии, сделали это «по просьбе наших пассажиров (в основном, старшего поколения) для лучшего восприятия информации»:

«Информация стала более понятной, а шрифты — заметно крупнее, что особенно актуально для пассажиров старшего возраста».

Впрочем, уточняется и то, что речь пока идет про испытание новой системы навигации в тестовом режиме.

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