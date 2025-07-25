Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии

Так, на одном из новых поездов «Минск-2024», которые работают как раз только на третьей линии метрополитена белорусской столицы, изменили навигацию в наддверных табло. В данных составах, напомним, перечень станций с указателями переходов на первую и вторую ветки выполнен в виде экрана.