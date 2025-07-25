Рабочая неделя в Челябинской области завершится дождями с грозами

В Челябинске сегодня тоже пойдёт дождь, возможны грозы. Но зато будет тепло — днём ожидается до +24 градусов. Осадки не покинут город и в субботу. В этот день воздух прогреется до +20 градусов, подует северный ветер. А в воскресенье станет чуть прохладнее — температура будет колебаться между +17…+19 градусов.