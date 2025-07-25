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Рабочая неделя в Челябинской области завершится дождями с грозами

Дожди с грозами и сильный ветер обрушатся на Челябинскую область в пятницу, 25 июля. При этом днём на улице будет очень тепло — воздух прогреется до +25 градусов, а в южных районах региона — до +28. А какие «сюрпризы» подготовила погода на выходные, рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 83% 761 мм рт. ст. +25°
Источник: Pchela.News

Жителям рекомендуют не выходить из дома без зонта и в выходные, ведь дожди продолжат поливать регион. В субботу столбики уличных термометров поднимутся до +23 градусов, а в воскресенье — до +22. Погодную картину дополнит северный ветер.

В Челябинске сегодня тоже пойдёт дождь, возможны грозы. Но зато будет тепло — днём ожидается до +24 градусов. Осадки не покинут город и в субботу. В этот день воздух прогреется до +20 градусов, подует северный ветер. А в воскресенье станет чуть прохладнее — температура будет колебаться между +17…+19 градусов.