Рабочая неделя в Челябинской области завершится дождями с грозами

Жителям рекомендуют не выходить из дома без зонта и в выходные, ведь дожди продолжат поливать регион. В субботу столбики уличных термометров поднимутся до +23 градусов, а в воскресенье — до +22. Погодную картину дополнит северный ветер.
В Челябинске сегодня тоже пойдёт дождь, возможны грозы. Но зато будет тепло — днём ожидается до +24 градусов. Осадки не покинут город и в субботу. В этот день воздух прогреется до +20 градусов, подует северный ветер. А в воскресенье станет чуть прохладнее — температура будет колебаться между +17…+19 градусов.