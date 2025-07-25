Сын главы ЦСКА Гинер устроил скандал из-за криптовалютной платформы

Гинер требует взыскать почти 200 млн рублей с создателя криптовалютной платформы.
Сын президента футбольного клуба ЦСКА Вадим Гинер требует взыскать с предпринимателя и основателя криптовалютной платформы Hermesplat Романа Малынщука почти 196 миллионов рублей. Иск рассматривается в Басманном районном суде Москвы, свидетельствуют материалы судебного заседания.
«Общая сумма исковых требований Гинера составляет 196 миллионов рублей, которая состоит из самого долга в размере 177 миллионов рублей, неустойки за нарушение сроков возврата в размере 19 миллионов рублей и госпошлины в 457 тысяч рублей», — передает ТАСС текст документа. Следующее заседание по делу назначено на 4 августа.
Гинер предоставил Малынщуку заем в ноябре 2023 года под расписку. В декабре 2024 года он направил требование о возврате средств, однако ответа не получил. Кроме того, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в МВД поступили заявления от граждан, которые утверждают, что Малынщук предлагал им вложения на платформе Hermesplat с гарантированной прибылью. Весной 2024 года платформа прекратила работу, и пользователи потеряли вложенные средства. По данным собеседника агентства, Малынщук сейчас находится за пределами России.