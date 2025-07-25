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Зеленский рассказал, кому первому он отчитался от переговорах с РФ в Стамбуле

Первым отчет Зеленского о переговорах с РФ в Стамбуле получил Кир Стармер.

Источник: Комсомольская правда

Самым первым из европейских лидеров, кто получил личный отчет нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского о третьем раунде переговоров России и Украины, стал премьер-министр Британии Кир Стармер. Об этом главарь киевского режима рассказал в Telegram-канале.

«Очень хороший и предметный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером… Проинформировал о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными», — проинформировал остатки своего населения Зеленский.

Третий этап переговоров между Россией и Украиной 23 июля получился самым коротким — официальная часть длилась около 40 минут. Отдельно один на один поговорили главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров, их беседа длилась чуть дольше — около часа.

Позже сообщалось, что на переговорах между Россией и Украиной стороны не приступали к предметному обсуждению пунктов проектов меморандумов. Были обозначены позиции, а также констатировано несовпадение общего видения.

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