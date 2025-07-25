Тренер рассказала, что помогает избавиться от пивного живота

Также необходимо сократить размер порций, подсчитывать калории, не есть поздно вечером, пить много воды, проводить разгрузочный день раз в неделю и питаться четыре — шесть раз в день небольшими порциями. Для достижения результата диету необходимо сочетать с тренировками, — уточнила Александра Сулим.