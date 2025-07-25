Тренер рассказала, что помогает избавиться от пивного живота

Те, кто увлекается употреблением пива, может столкнуться с ожирением или по-простому — с пивным животом. Как сообщила доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим с беседе с NEWS.ru, для избавления от него, следует соблюдать диету и заниматься спортом.
Здоровая пища должна содержать в составе минимум сахара, соль, муки и жиров. Эксперт рекомендует обратить внимание на овощи, несладкие фрукты, ягоды, зелень, постному мясу, кисломолочным продуктам и рыбе.
Также необходимо сократить размер порций, подсчитывать калории, не есть поздно вечером, пить много воды, проводить разгрузочный день раз в неделю и питаться четыре — шесть раз в день небольшими порциями. Для достижения результата диету необходимо сочетать с тренировками, — уточнила Александра Сулим.
Тренер поделилась, что для эффективного результата, можно делать: берпи, скручивания тела, «альпинист», планка, приседания, вакуум и выпады с утяжелением.