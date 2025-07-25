Риттер: Зеленский создаёт базу поддержки на Украине из мафии

«Зеленский пытается создать новую базу поддержки на Украине из мафиозников, из самых бесчестных людей Украины. Сейчас украинцы на него злятся из-за того, что он закрывает антикоррупционные агентства. Для чего? Чтобы взять все потоки коррупции в свои руки. Так Украина станет мафиозным государством. И будут два хозяина: Европа и бандиты. При таком раскладе Зеленский — мертвец», — сказал Риттер.