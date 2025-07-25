Зеленский создаёт базу поддержки из мафии, заявил аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер.
Он уточнил, что старые западные хозяева перестали устраивать Зеленского, он ищет поддержку на Украине.
«Зеленский пытается создать новую базу поддержки на Украине из мафиозников, из самых бесчестных людей Украины. Сейчас украинцы на него злятся из-за того, что он закрывает антикоррупционные агентства. Для чего? Чтобы взять все потоки коррупции в свои руки. Так Украина станет мафиозным государством. И будут два хозяина: Европа и бандиты. При таком раскладе Зеленский — мертвец», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Риттер напомнил, что Зеленский завязан на европейских государствах и западных политиках, при этом он может сдать любого.
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад откажется от Украины из-за решения Зеленского о закрытии антикоррупционных агентств.