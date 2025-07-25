Мэрия Хабаровска намерена поговорить с бизнесом о мусоре

— Проблема сейчас заключается в несанкционированном сбросе мусора на контейнерные площадки коммерческими организациями, которые находятся на территории жилой застройки. Это многоквартирные дома, частный сектор. Нерадивые предприниматели, не заключившие договоры, выбрасывают разный мусор: картон, пластиковую тару. Эти отходы часто подбрасывают опять же по ночам, — сказал гендиректор регоператора по обращению с ТКО «Регстройком» Павел Горяйнов.