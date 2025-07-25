Мэрия Хабаровска намерена поговорить с бизнесом о мусоре

В администрации Хабаровска прошёл оперативный штаб, который посвятили деятельности коммерческих фирм, нелегально использующих контейнерные площадки многоквартирных домов для выбрасывания собственных отходов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в частности, такая ситуация наблюдается на улице Гоголя, в районе МКД № 14 и № 16, но по факту география проблемы куда шире.
По информации пресс-службы администрации столицы региона, в профильные структуры мэрии регулярно поступают жалобы от местных жителей на заваленные разным мусором контейнерные площадки, которые используют в том числе коммерческие организации, не заключившие соответствующие договоры с регоператором на вывоз отходов. И гнев людей в данном случае можно понять.
— Проблема сейчас заключается в несанкционированном сбросе мусора на контейнерные площадки коммерческими организациями, которые находятся на территории жилой застройки. Это многоквартирные дома, частный сектор. Нерадивые предприниматели, не заключившие договоры, выбрасывают разный мусор: картон, пластиковую тару. Эти отходы часто подбрасывают опять же по ночам, — сказал гендиректор регоператора по обращению с ТКО «Регстройком» Павел Горяйнов.
В настоящее время организации поручено провести анализ заключенных договоров с предприятиями и организациями города. При этом администрация муниципалитета планирует организовать встречу с представителями бизнеса — теми, кто заведует цветочными магазинами, фруктовыми лавками и другими объектами. В случае выявления нарушений будут применяться соответствующие меры.