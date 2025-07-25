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В Башкирии грядут прохладные выходные

В Башкирии в выходные ожидается незначительное похолодание.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Башгидромета рассказали, какая погода ожидается в регионе в ближайшие дни.

Сегодня, 25 июля, кое-где возможны кратковременные ливни с грозами. Подует умеренный северный и северо-западный ветер, кое-где усиливаясь. Воздух прогреется до +22…+27°C.

Суббота, 26 июля, принесет небольшие дожди, а на востоке республики осадки станут сильнее. Ветер останется умеренным, северного направления. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+15°C, а днем покажут +19…+24°C.

В воскресенье, 27 июля, кратковременные дожди пройдут местами ночью и более широко днем. Ветер продолжит дуть с севера, оставаясь умеренным. Ночью температура составит +8…+13°C, днем — не выше +17…+22°C.

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