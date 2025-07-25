Экстрасенсы провалили научные эксперименты: «Никто не подтвердил свои умения»

— За 10 лет получили сотни заявок, некоторые дошли до очных испытаний, но результат всегда один — полный провал. Никто не смог подтвердить свои умения в условиях корректного эксперимента. Участвовали даже «звезды» вроде Бахыт Жуматовой из «Битвы экстрасенсов», которая якобы чувствовала деньги. Мы поставили перед ней 10 коробок с конвертами (деньги лежали только в одном). Она жгла свечи, кидала сахар, махала руками… но так и не угадала, — поделился Лидин.