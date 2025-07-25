Экстрасенсы провалили научные эксперименты: «Никто не подтвердил свои умения»

В последние годы в России все больше людей увлекаются эзотерикой. Михаил Лидин, блогер и один из основателей Премии имени Гарри Гудини, которая занимается разоблачением мошенников и проверкой паранормальных способностей в условиях научного эксперимента, рассказал KP.RU, что большая часть не может подтвердить свой «дар» на деле.
— За 10 лет получили сотни заявок, некоторые дошли до очных испытаний, но результат всегда один — полный провал. Никто не смог подтвердить свои умения в условиях корректного эксперимента. Участвовали даже «звезды» вроде Бахыт Жуматовой из «Битвы экстрасенсов», которая якобы чувствовала деньги. Мы поставили перед ней 10 коробок с конвертами (деньги лежали только в одном). Она жгла свечи, кидала сахар, махала руками… но так и не угадала, — поделился Лидин.
Лидин уверен, что массовый интерес к магии и паранормальным явлениям во многом связан с телевидением. Ток-шоу про экстрасенсов создают у зрителей ложное представление о магии, которая, по сути, не имеет под собой научных доказательств.
Сейчас рынок магических услуг растет с бешеной скоростью и теперь составляет более 2,4 триллиона рублей в год. В России 2024 год стал особенно «мистическим». По данным компании «АТОЛ», спрос на магические атрибуты увеличился на 34%, а средний чек составил 9,4 тыс. рублей.