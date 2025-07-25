Пермячка Светлана Пермякова снялась во втором сезоне скетчкома «Галустян+»

Речь идёт о проекте, который успел стать настоящим хитом последних лет. В каждом выпуске Михаил Галустян и приглашённые звёзды играют самих себя и одновременно примеряют на себя множество неожиданных образов. По словам организаторов, на этот раз он возвращается с новыми героями и свежими сюжетами.