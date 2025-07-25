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Пермячка Светлана Пермякова снялась во втором сезоне скетчкома «Галустян+»

Первая серия выходит в эфир 25 июля.

Источник: ТНТ

Актриса и телеведущая из Перми Светлана Пермякова снялась во втором сезоне скетчкома «Галустян+», рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.

Речь идёт о проекте, который успел стать настоящим хитом последних лет. В каждом выпуске Михаил Галустян и приглашённые звёзды играют самих себя и одновременно примеряют на себя множество неожиданных образов. По словам организаторов, на этот раз он возвращается с новыми героями и свежими сюжетами.

Во втором сезоне компанию Михаилу составит известная пермская актриса Светлана Пермякова, а также такие актёры, как Дмитрий Журавлёв, Антон Остерников, Екатерина Моргунова и другие.

Напомним, Светлана Пермякова родилась и выросла в Перми. Выступала в КВН в команде «Парма». Сейчас на её счету — участие в более 33 фильмах и шоу. Среди самых известных — «Интерны», «Патриот», «Иван Васильевич меняет всё!».

Премьера второго сезона скетчкома «Галустян+» состоится уже 25 июля в 23:00 на ТНТ.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермский актёр Владимир Селиванов вместе с женой приняли участие в реалити-шоу «Большой куш».