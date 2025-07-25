Хуснуллин: Кабмин изучает идею дифференциации ставки по льготной ипотеке

Правительство Российской Федерации рассматривает звучавшую ранее идею дифференциации ставки по льготной ипотеке. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
1 июля 2024 года стало датой икс, когда правительство свернуло самую массовую льготную ипотечную программу, по которой можно было взять кредит на покупку новостройки под 8% годовых. Причем без всяких дополнительных условий типа наличия маленьких детей или желания переехать в Арктику.
В июне этого года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти России отложили введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет. Он отметил, что при текущей высокой ставке любое новое решение по ипотеке требует значительных расходов из бюджета. Минфин пока не поддерживает эту инициативу, так как бюджет уже утвержден и находится в напряженном состоянии.