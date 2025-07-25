Хуснуллин: Кабмин изучает идею дифференциации ставки по льготной ипотеке

В июне этого года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти России отложили введение льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет. Он отметил, что при текущей высокой ставке любое новое решение по ипотеке требует значительных расходов из бюджета. Минфин пока не поддерживает эту инициативу, так как бюджет уже утвержден и находится в напряженном состоянии.