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Загадочный владелец обналичил биткоины на полмиллиарда из кошелька 2011 года

Таинственный владелец активировал свой биткоин-кошелек, который был неактивен с 2011 года. В результате было переведено 3962 BTC.

Таинственный владелец активировал свой биткоин-кошелек, который был неактивен с 2011 года. В результате было переведено 3962 BTC.

Большинство монет были куплены по цене около 0,39 доллара за BTC. За 14 лет хранения стоимость этих активов увеличилась в 300 тыся раз: примерно с 1558 долларов до более чем 468 миллионов на момент перевода.

Личность отправителя и его возможная связь с другими недавними крупными транзакциями остаются неизвестными, передает BitInfoCharts.

14 июля биткоин впервые в истории преодолел отметку 123 тысячи долларов. 11 июля стоимость биткоина достигла 116 тысяч долларов (9,03 миллиона рублей), а 10 июля — 113 тысяч долларов (8,8 миллиона рублей).

10 июня Московская биржа начала расчет и публикацию индекса биткоина под кодом MOEXBTC. Показатель считают как средневзвешенное значение цен на криптовалюту с учетом весовых коэффициентов избранных торговых площадок.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического резерва биткоина. Как отметил советник по науке и технологиям Дэвид Сакс, продавать криптовалюту не планируется — она станет цифровым эквивалентом золота в Форт-Ноксе, служа средством сбережения.

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