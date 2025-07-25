Загадочный владелец обналичил биткоины на полмиллиарда из кошелька 2011 года

Таинственный владелец активировал свой биткоин-кошелек, который был неактивен с 2011 года. В результате было переведено 3962 BTC.
Большинство монет были куплены по цене около 0,39 доллара за BTC. За 14 лет хранения стоимость этих активов увеличилась в 300 тыся раз: примерно с 1558 долларов до более чем 468 миллионов на момент перевода.
Личность отправителя и его возможная связь с другими недавними крупными транзакциями остаются неизвестными, передает BitInfoCharts.
14 июля биткоин впервые в истории преодолел отметку 123 тысячи долларов. 11 июля стоимость биткоина достигла 116 тысяч долларов (9,03 миллиона рублей), а 10 июля — 113 тысяч долларов (8,8 миллиона рублей).
10 июня Московская биржа начала расчет и публикацию индекса биткоина под кодом MOEXBTC. Показатель считают как средневзвешенное значение цен на криптовалюту с учетом весовых коэффициентов избранных торговых площадок.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о формировании стратегического резерва биткоина. Как отметил советник по науке и технологиям Дэвид Сакс, продавать криптовалюту не планируется — она станет цифровым эквивалентом золота в Форт-Ноксе, служа средством сбережения.