Хуснуллин озвучил размер оптимальной ключевой ставки к концу 2025 года

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что существуют все предпосылки для снижения ключевой ставки. По ее словам, до конца года ставка снизится не на один процент — это будет «поступательное снижение», передает RT. Однако решение о снижении ставки будет зависеть от динамики инфляции и достижения целевого уровня в 4% к 2026 году, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.