Россиянам раскрыли главный секрет популярности мистических телешоу

Мистические телешоу про магов и экстрасенсов продолжают собирать огромную аудиторию. Блогер Михаил Лидин, один из основателей Премии имени Гарри Гудини, которая проверяет наличие паранормальных способностей в условиях научного эксперимента, объяснил KP.RU, почему россияне верят подобным программам на телевидении.
— Это не просто телешоу, а гигантская рекламная кампания для всей сферы паранормальных услуг. Оно создало спрос и убедило миллионы, что гадание на кофейной гуще — рабочий инструмент. Главный трюк — маскировка под документалистику, — пояснил Михаил.
По его словам, многие зрители искренне верят, что экстрасенсы действительно решают запутанные дела и общаются с духами. Особенно когда в кадре показывают настоящие трагедии, нераскрытые дела. Это делает шоу особенно убедительными.
— Зритель видит неподдельные слезы, горе… и верит, что «экстрасенс» действительно передает «привет с того света», — уточнил блогер.
Лидин уверен, что индустрия магии — это больше про бизнес, чем про чудеса. Он привел пример популярного «ритуала» в соцсетях — жарить соль на сковородке, чтобы избавиться от безденежья. Такие советы кажутся простыми, но лишь создают иллюзию контроля над жизнью.