Россиянам раскрыли главный секрет популярности мистических телешоу

Лидин уверен, что индустрия магии — это больше про бизнес, чем про чудеса. Он привел пример популярного «ритуала» в соцсетях — жарить соль на сковородке, чтобы избавиться от безденежья. Такие советы кажутся простыми, но лишь создают иллюзию контроля над жизнью.