Эксперт рассказал, как вера в магические ритуалы может разрушить жизнь

Магические ритуалы кажутся безобидными, а порой даже «забавными». Но за наивной верой в силу соли, свечей и заговоров может скрываться опасность. Блогер, скептик Михаил Лидин, один из основателей Премии имени Гарри Гудини, которая проверяет наличие паранормальных способностей, предупредил, что вера в такие практики может негативно сказаться на жизни человека.
— Вся эта индустрия, по сути, один большой театр абсурда. Сейчас, например, в соцсетях бум на ритуалы с солью. Людям на полном серьезе предлагают взять сковородку, насыпать туда соли и жарить ее, чтобы «выжечь безденежье». Абсурд! Но это создает у людей иллюзию простого решения сложных проблем, — поделился Лидин в беседе с KP.RU.
Опаснее всего, когда «магия» вторгается в серьезные сферы: болезни, исчезновения, трагедии. Экстрасенсы, уверяет Лидин, наживаются на страхе, просят деньги за «поиск» пропавших людей и дают пустые обещания. А родные, поверив, продолжают искать вслепую, теряя время и силы.
— Например, убийство студентки Марии Нечетной в Обнинске. Полиция тогда зашла в тупик, а «экстрасенсы», приехавшие со съемочной группой, наговорили маме всякого: «убийца — знакомый», «маньяк-гастролер», «лес и вода»… Настоящих преступников нашли через два года обычной полицейской работой, — напомнил скептик.