Эксперт рассказал, как вера в магические ритуалы может разрушить жизнь

— Вся эта индустрия, по сути, один большой театр абсурда. Сейчас, например, в соцсетях бум на ритуалы с солью. Людям на полном серьезе предлагают взять сковородку, насыпать туда соли и жарить ее, чтобы «выжечь безденежье». Абсурд! Но это создает у людей иллюзию простого решения сложных проблем, — поделился Лидин в беседе с KP.RU.