Грозы и ливни ожидаются в Беларуси в пятницу

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Грозы ожидаются во многих районах Беларуси в пятницу, местами — сильные ливни, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные ливни. Днем во многих районах прогремят грозы.
В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-западный, южный 3−8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +21°С по северо-западу страны до +29°С по юго-востоку.
В Минске в пятницу установится переменная облачность, пройдет кратковременный дождь и прогремит гроза (вероятность осадков — 70−80%). Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного, при грозе порывистый.
Температура воздуха утром будет +16…+19°С, в дневные часы воздух прогреется до +23…+25°С, а вечером столбик термометра опустится до +19…+21°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Во время ливней снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.
Народные приметы на 25 июля.
25 июля — Проклов день в народном календаре, в 2025 году он выпадает на пятницу. Есть второе название — Прокл Плакальщик, оно связано с обильной росой, которая характерна для этого периода года.
В церкви в этот день вспоминают и чтят двух мучеников: Прокла и Илария.
Народные приметы:
- если с утра на траве много влаги — установится ясная погода;
- если пчелы после полудня активно летают — сухая погода продержится до конца июля;
- гром в этот день — к теплому августу;
- мошкара роится у воды — к ясной погоде;
- если на закате небо алое — жди жаркой погоды;
- жабы выползли на дорогу — к вечернему дождю;
- если в колодце вода помутнела — к грозе.