Выглядит мощно, но это не магия: разоблачены «ритуалы изгнания бесов» Свами Даши

Один из самых запоминающихся участников телешоу «Битвы экстрасенсов» Свами Даши прославился своими «ритуалами изгнания бесов». Зрители видели, как он тяжело дышит, издает странные звуки и заставляет других делать то же самое. Блогер, скептик Михаил Лидин объяснил KP.RU, в этих «магических действиях» нет ничего сверхъестественного.