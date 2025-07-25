Выглядит мощно, но это не магия: разоблачены «ритуалы изгнания бесов» Свами Даши

Один из самых запоминающихся участников телешоу «Битвы экстрасенсов» Свами Даши прославился своими «ритуалами изгнания бесов». Зрители видели, как он тяжело дышит, издает странные звуки и заставляет других делать то же самое. Блогер, скептик Михаил Лидин объяснил KP.RU, в этих «магических действиях» нет ничего сверхъестественного.
— Это никакое не изгнание беса, а просто доведение человека до истерики через психологическое и физическое воздействие, — заявил Лидин.
Такой метод действительно может вызывать резкие эмоциональные реакции — слезы, крики, дрожь, но все это эффект от дыхательных упражнений, а не следствие «ритуала». По словам эксперта, подобное поведение используется в телешоу исключительно для зрелищности.
— Выглядит это, конечно, мощно, но по факту это известная дыхательная техника. Гипервентиляция легких приводит к измененному состоянию сознания, — пояснил блогер.
Лидин также напомнил и о других участниках шоу. Например, Сергей Пахом утверждал, что «вдыхает мертвеца» на месте преступления. Приемы, по мнению блогера, не имеют ничего общего с реальностью.