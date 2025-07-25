Эксперт о наживе экстрасенсов на страхе и горе людей: «Ни один не помог найти человека»

— Самое страшное, что эти «экстрасенсы» уговаривали их отказаться от лечения. В итоге человек терял драгоценное время, и болезнь прогрессировала. Это уже не просто обман, а преступление. Участники телешоу обычно не лезут в «исцеления», но зато с удовольствием берутся за уголовные дела, — заявил скептик.