Эксперт о наживе экстрасенсов на страхе и горе людей: «Ни один не помог найти человека»

Экстрасенсы и медиумы нередко не просто вводят людей в заблуждение, а используют их самые уязвимые состояния — страх, боль утраты, отчаяние. Об этом KP.RU рассказал блогер и скептик Михаил Лидин, который много лет занимается разоблачением псевдоявлений и мистификаций.
— Хуже всего, когда наживаются на горе или страхе смерти, — продолжает Михаил. — Например, «поиск пропавших». Люди отдают последние деньги, а в ответ слышат: «Вижу воду, темное место, высокое здание…» Родственники в надежде снова прочесывают леса, заброшенные здания, что само по себе психологическая пытка. Ни один «экстрасенс» не помог найти человека, — отметил Лидин.
По его словам, настоящей магии за громкими ритуалами нет. Максимум, чем обладают такие «ясновидящие», — это наблюдательность и навыки манипуляции. Бывали случаи, когда ради «исцеления» люди продавали квартиры, отказывались от лечения, а в итоге болезнь прогрессировала.
— Самое страшное, что эти «экстрасенсы» уговаривали их отказаться от лечения. В итоге человек терял драгоценное время, и болезнь прогрессировала. Это уже не просто обман, а преступление. Участники телешоу обычно не лезут в «исцеления», но зато с удовольствием берутся за уголовные дела, — заявил скептик.
Михаил напомнил, что бывали случаи, когда в эфире оправдывали убийц или обвиняли невиновных, ломая судьбы.