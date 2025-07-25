Все аэропорты России сняли ограничения

Все российские аэропорты вернулись к полноценной работе. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили во Владивказе, Грозном, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе, Сочи и Тамбове. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.