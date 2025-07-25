«Омичи не подкачали!»: сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода стали одними из лучших среди профессионалов отрасли

«ОНПЗ системно подходит к развитию кадрового потенциала. Предприятие предоставляет специалистам возможность обучения под руководством опытных наставников, привлекает их к участию в крупных проектах. Мы поощряем инициативу сотрудников, оказываем поддержку в реализации смелых идей и способствуем их профессиональному росту в нефтеперерабатывающей отрасли. Для персонала на предприятии созданы комфортные условия для труда и досуга. Мы реализовали целую экосистему, которая охватывает все составляющие благополучия: от медицинского обеспечения до занятий спортом», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.