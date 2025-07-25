«Омичи не подкачали!»: сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода стали одними из лучших среди профессионалов отрасли

В финал престижного профессионального конкурса «Лучший по профессии» в области производственной безопасности и охраны труда попали трое специалистов Омского НПЗ. Омич Андрей Мазурик получил награду в спецноминации. В заключительном этапе конкурса «Лучший по профессии» приняли участие более 1300 сотрудников из 64 предприятий и партнерских организаций «Газпром нефти». Конкурс включал три номинации: охрана труда, экологическая безопасность и промышленная безопасность, а также отдельную категорию для специалистов предприятий-партнеров по определению лучшего сотрудника по производственной безопасности.
Несколько этапов непростого конкурса включали в себя проверку теоретических знаний и решение практических кейсов, а также отработку навыков в реальных условиях и оказание первой помощи. Победителей ждало звание лучших в профессии, а также возможность попасть в кадровый резерв компании. Награду в спецноминации за лучшее выполнение практического задания получил работник омского нефтеперерабатывающего завода — главный специалист по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Андрей Мазурик.
«Все мы прекрасно знаем, что из персональных достижений складывается успешность компании в целом. “Газпром нефть” ежегодно открывает новые учебные центры и совершенствует программы развития, которые охватывают всех сотрудников компании и специалистов подрядных организаций. Мы поддерживаем стремление каждого сотрудника к личностному и профессиональному росту, помогая в обучении, развитии персонала и создавая одни из лучших в нефтегазовой отрасли условий для работы», — заявил Антон Джалябов, заместитель председателя правления «Газпром нефти».
Победа в престижном профессиональном конкурсе была не столько удачей, сколько результатом кропотливой работы и большого внимания, уделяемого на омском предприятии обучению своих сотрудников.
«ОНПЗ системно подходит к развитию кадрового потенциала. Предприятие предоставляет специалистам возможность обучения под руководством опытных наставников, привлекает их к участию в крупных проектах. Мы поощряем инициативу сотрудников, оказываем поддержку в реализации смелых идей и способствуем их профессиональному росту в нефтеперерабатывающей отрасли. Для персонала на предприятии созданы комфортные условия для труда и досуга. Мы реализовали целую экосистему, которая охватывает все составляющие благополучия: от медицинского обеспечения до занятий спортом», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Конкурс «Лучший по профессии» был создан для того, чтобы предоставить сотрудникам компании уникальную возможность в процессе соревнования оценить уровень своего мастерства и определить пути дальнейшего собственного развития.