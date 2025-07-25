Россиянам объяснили, как экстрасенсы заранее собирают досье на клиентов

Некоторые «экстрасенсы» и «маги» продолжают удивлять доверчивых клиентов якобы сверхъестественными способностями. На деле же многие из их трюков — результат продуманной технической подготовки. Об этом KP.RU рассказал блогер и скептик Михаил Лидин, разоблачающий псевдомагию и телешоу с участием «ясновидящих».
— Недавно к одному из «магов» пришла молодая блогерша Полина. И была впечатлена: кудесник точно назвал имена ее родителей и другие детали биографии. А потом выяснилось, что помощники экстрасенса заранее пробили номер телефона клиентки с помощью специальных приложений и ботов и выяснили нужные подробности, — рассказал Лидин.
Он отметил, что в лучшем случае у экстрасенсов есть лишь наблюдательность, но никакой магии за их действиями не стоит. По его словам, команда разоблачила десятки подобных случаев.
Напомним, эксперт рассказал, как экстрасенсы пользуются чужими страхами и болью, чтобы заработать. Блогер Михаил Лидин поделился примерами, как медиумы строят бизнес на отчаянии.