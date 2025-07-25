Россиянам объяснили, как экстрасенсы заранее собирают досье на клиентов

— Недавно к одному из «магов» пришла молодая блогерша Полина. И была впечатлена: кудесник точно назвал имена ее родителей и другие детали биографии. А потом выяснилось, что помощники экстрасенса заранее пробили номер телефона клиентки с помощью специальных приложений и ботов и выяснили нужные подробности, — рассказал Лидин.