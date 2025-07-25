Влияет на репродуктивное здоровье: Содержание трифторуксусной кислоты во всем мире растет

За последние 10 лет в листьях деревьях, расположенных в Германии, содержание TFA выросло в 5−10 раз. Кислота не разрушается естественными процессами, а значит достаточное время накапливается и содержится в почве, воде и других живых организмах. Следы TFA обнаружены даже в человеческих крови и моче, напитках и некоторой пище.