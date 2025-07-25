Влияет на репродуктивное здоровье: Содержание трифторуксусной кислоты во всем мире растет

В осадках по всему миру фиксируются все более высокие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA). Как пишет Nature, этот синтетический компонент относится к группе «вечных химикатов» и попадает в окружающую среду посредством промышленного производства, распада некоторых пестицидов, утечки хладагентов и даже применения анестетиков.
За последние 10 лет в листьях деревьях, расположенных в Германии, содержание TFA выросло в 5−10 раз. Кислота не разрушается естественными процессами, а значит достаточное время накапливается и содержится в почве, воде и других живых организмах. Следы TFA обнаружены даже в человеческих крови и моче, напитках и некоторой пище.
Проведенные эксперименты показывают, чтобы нанести прямой вред, нужны гигантские дозы кислоты. Намного больше тех, что измеряются в воде или продуктах. Однако новые исследования утверждают о потенциальных влияниях TFA на репродуктивное здоровье и экосистемы.
В некоторых странах Европы уже обсуждается возможность отнесения данного вида кислоты к токсичным веществам, а также ограничения ее использования. Некоторые государства и вовсе запретили использовать пестициды, которые дают этот побочный продукт.
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