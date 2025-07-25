В Иркутской области пройдет досрочное голосование на выборах

В Иркутской области с 26 августа по 8 сентября пройдет досрочное голосование на выборах. Дополнительные даты выделили для тех, кто на время с 12 по 14 сентября будет находиться за пределами региона или проживает в отдаленных и труднодоступных местностях. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Избирательной комисси региона.
— В Приангарье будет создано 22 избирательных участка для временного пребывания избирателей: в больницах, на вахтах, в СИЗО, — рассказали на заседании в Избирательной комиссии.
Добираться к отдаленным районам области можно с помощью авиации, железной дороги, водного транспорта и вездеходов. Для избирателей с нарушениями зрения на всех участках голосования будут доступны информационные материалы о кандидатах, напечатанные крупным шрифтом. Кроме того, на 808 участках предусмотрены специальные трафареты для заполнения бюллетеней.