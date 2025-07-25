В Иркутской области пройдет досрочное голосование на выборах

В Иркутской области с 26 августа по 8 сентября пройдет досрочное голосование на выборах. Дополнительные даты выделили для тех, кто на время с 12 по 14 сентября будет находиться за пределами региона или проживает в отдаленных и труднодоступных местностях. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Избирательной комисси региона.