В Перми завершается благоустройство долины Егошихи

На особо охраняемой природной территории «Егошихинская долина» расположены пять парков: «Городские горки», «Разгуляй», «Пермский период», «Жунев» и «Зеленка». Общая длина обустроенных маршрутов здесь составляет 3,7 км. Дорожки в парках освещены и снабжены системой видеонаблюдения, организовано их содержание и патрулирование. Во всех парках установлены входные группы, навигация. В долине Егошихи также высадили более тысячи деревьев и кустарников: липы, ивы, ели, сосны и другие растения.