В Перми завершается благоустройство долины Егошихи

В рамках проекта «Зеленое кольцо» завершаются работы по благоустройству долины реки Егошихи.
На особо охраняемой природной территории «Егошихинская долина» расположены пять парков: «Городские горки», «Разгуляй», «Пермский период», «Жунев» и «Зеленка». Общая длина обустроенных маршрутов здесь составляет 3,7 км. Дорожки в парках освещены и снабжены системой видеонаблюдения, организовано их содержание и патрулирование. Во всех парках установлены входные группы, навигация. В долине Егошихи также высадили более тысячи деревьев и кустарников: липы, ивы, ели, сосны и другие растения.
В парках «Разгуляй» и «Пермский период» смонтирован настил протяженностью 1,7 километра, установлены удобные скамейки, урны, а также смотровые площадки. Вблизи Северной дамбы активно идет строительство визит-центра, второй визит-центр установлен в парке «Городские горки». Здесь будут организовывать экологические экскурсии, мастер-классы, экопрактики, выставки и мероприятия.
Важным элементом благоустройства стали дождевые сады — они появятся в районе улиц Веселой, Революции, Разгуляйской, а также на бульваре Гагарина.
В парках «Жунев» и «Городские горки» (участок «Средняя дамба») обустроены пешеходные дорожки длиной 0,5 км. Есть детская площадка, а также зоны для отдыха и смотровые площадки.
Экотропа в парке «Зеленка» имеет длину 1,4 км. Здесь есть спортплощадка, места для отдыха с шезлонгами и качелями, а также площадка для выгула собак.
Работы по благоустройству долины Егошихи выполнены на 98%.