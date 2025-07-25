Nature: В осадках по всему миру фиксируется содержание трифторуксусной кислоты

В осадках — от дождя и снега до талой воды в Арктике — фиксируют растущие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA), относящейся к так называемым вечным химикатам. По данным Nature, она попадает в окружающую среду через утечки хладагентов, распад пестицидов, промышленное производство и даже использование анестетиков.
За последние десятилетия содержание TFA в листьях деревьев в Германии выросло в 5−10 раз. Кислоту находят в арктических льдах, грунтовых водах Дании и европейских реках. Она не разрушается естественным путем и накапливается в воде, почве, живых организмах, включая человека.
Хотя концентрации вещества в продуктах и воде крайне низкие, эксперименты указывают на потенциальный вред TFA для репродуктивного здоровья и экосистем. В Европе обсуждают возможное признание кислоты токсичной и ограничение ее применения.
Экологи предупреждают: даже если TFA окажется относительно безвредной, ее накопление может привести к отдаленным экологическим последствиям, передает журнал.
21 июля госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видеозапись, на которой запечатлен циклон, вызвавший рекордный ливень в Московском регионе. Снимок сделали спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».