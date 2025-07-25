Nature: В осадках по всему миру фиксируется содержание трифторуксусной кислоты

В осадках — от дождя и снега до талой воды в Арктике — фиксируют растущие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA), относящейся к так называемым вечным химикатам. По данным Nature, она попадает в окружающую среду через утечки хладагентов, распад пестицидов, промышленное производство и даже использование анестетиков.