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Виталий Милонов снова собирается бороться с экстрасенсами: «Они настоящие мошенники»

Милонов: Будем снова отправлять в ГД законопроект о запрете рекламы экстрасенсов.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме вновь заговорили о запрете рекламы магических услуг, тарологов и экстрасенсов. Один из авторов соответствующего законопроекта, депутат Виталий Милонов заявил KP.RU, что намерен снова отправить документ на рассмотрение. Ранее правительство дало ему отрицательный отзыв, но народный избранник сдаваться не собирается.

— Просто негигиенично уже жить бок о бок со всеми этими ворожеями и колдунами, согласитесь. Они настоящие мошенники, а если мошенников не останавливать, они и дальше будут наживаться на доверчивых гражданах, — заявил Милонов.

Многие отдают последние деньги за «снятие порчи» и «поиск пропавших», но в итоге остаются ни с чем. Законопроект уже редактируется, и Милонов надеется, что в этот раз он получит поддержку.

— Правительство написало отрицательный отзыв на наш документ. Но ничего, мы его подправим и еще раз поднажмем, — заключил парламентарий.

Напомним, блогер Михаил Лидин отмечал, что за верой россиян в магию скрывается прибыльный бизнес: от телешоу с экстрасенсами, которые он называл «театром абсурда», до торговли бубнами и куклами вуду.