Виталий Милонов снова собирается бороться с экстрасенсами: «Они настоящие мошенники»

В Госдуме вновь заговорили о запрете рекламы магических услуг, тарологов и экстрасенсов. Один из авторов соответствующего законопроекта, депутат Виталий Милонов заявил KP.RU, что намерен снова отправить документ на рассмотрение. Ранее правительство дало ему отрицательный отзыв, но народный избранник сдаваться не собирается.
— Просто негигиенично уже жить бок о бок со всеми этими ворожеями и колдунами, согласитесь. Они настоящие мошенники, а если мошенников не останавливать, они и дальше будут наживаться на доверчивых гражданах, — заявил Милонов.
Многие отдают последние деньги за «снятие порчи» и «поиск пропавших», но в итоге остаются ни с чем. Законопроект уже редактируется, и Милонов надеется, что в этот раз он получит поддержку.
— Правительство написало отрицательный отзыв на наш документ. Но ничего, мы его подправим и еще раз поднажмем, — заключил парламентарий.
Напомним, блогер Михаил Лидин отмечал, что за верой россиян в магию скрывается прибыльный бизнес: от телешоу с экстрасенсами, которые он называл «театром абсурда», до торговли бубнами и куклами вуду.