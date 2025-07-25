Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гарбузов: виртуальный лифт КМЗ покажет будущее Москвы на выставке в Манеже

Гарбузов: виртуальный лифт КМЗ покажет будущее Москвы на выставке в Манеже.

Виртуальный макет лифта от Карачаровского механического завода будет представлен на выставке «Та самая Москва» в Манеже в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», позволяя посетителям заглянуть в будущее столицы. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” посетители смогут побывать в виртуальном макете лифта Карачаровского механического завода, который перенесет их из старых промышленных территорий в новые кластеры и современные районы города», — рассказал Анатолий Гарбузов.

И добавил, что Москва активно модернизирует лифтостроение: производители внедряют инновационные технологии, создавая безопасные кабины с футуристичным дизайном для жилых и коммерческих объектов.

Цифровая модель лифта «Галактика» от КМЗ демонстрирует внедрение инновационных технологий в городскую инфраструктуру.

Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский отметил, что лифт «Галактика» представляет собой одну из новейших разработок предприятия, воплощающую современные технологические и дизайнерские решения в лифтостроении. КМЗ на данный момент активно развивает направление «умных» лифтов и других инновационных продуктов.

Гости смогут посетить экспозицию со вторника по воскресенье — в будни с 12:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 21:00. Понедельник — выходной. Вход свободный.