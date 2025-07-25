Гарбузов: виртуальный лифт КМЗ покажет будущее Москвы на выставке в Манеже.

Виртуальный макет лифта от Карачаровского механического завода будет представлен на выставке «Та самая Москва» в Манеже в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», позволяя посетителям заглянуть в будущее столицы. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«В рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” посетители смогут побывать в виртуальном макете лифта Карачаровского механического завода, который перенесет их из старых промышленных территорий в новые кластеры и современные районы города», — рассказал Анатолий Гарбузов.
И добавил, что Москва активно модернизирует лифтостроение: производители внедряют инновационные технологии, создавая безопасные кабины с футуристичным дизайном для жилых и коммерческих объектов.
Цифровая модель лифта «Галактика» от КМЗ демонстрирует внедрение инновационных технологий в городскую инфраструктуру.
Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский отметил, что лифт «Галактика» представляет собой одну из новейших разработок предприятия, воплощающую современные технологические и дизайнерские решения в лифтостроении. КМЗ на данный момент активно развивает направление «умных» лифтов и других инновационных продуктов.
Гости смогут посетить экспозицию со вторника по воскресенье — в будни с 12:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 21:00. Понедельник — выходной. Вход свободный.