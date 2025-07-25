Гарбузов: виртуальный лифт КМЗ покажет будущее Москвы на выставке в Манеже.

Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский отметил, что лифт «Галактика» представляет собой одну из новейших разработок предприятия, воплощающую современные технологические и дизайнерские решения в лифтостроении. КМЗ на данный момент активно развивает направление «умных» лифтов и других инновационных продуктов.