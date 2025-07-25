Стало известно, как вернуть деньги за сорвавшийся из-за БПЛА отпуск в Сочи

— Сочи пережил нечто немыслимое. Небо над Адлером и Сириусом озарилось вспышками взрывов, загорелась нефтебаза, грохот ПВО сотрясал воздух. Как адвокат, практикующий в сфере защиты прав потребителей и туристов, я скажу прямо: эта массированная атака дронов не просто трагедия для города, это правовой шок для десятков тысяч застигнутых врасплох отдыхающих. Аэропорт Сочи экстренно заморозил все рейсы — прилеты, вылеты. Итог? Хаос: горы отмененных билетов, тысячи растерянных туристов и главный вопрос: «Кто ответит за испорченный отпуск и можно ли требовать деньги назад?». Коллеги из авиакомпаний и турфирм, не сомневаюсь, уже достали свои заветные карты «форс-мажор» — то есть, не зависящие от них обстоятельства. И формально они правы: события той ночи — классический пример чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств. Однако форс-мажор — не индульгенция, снимающая с них обязательства.