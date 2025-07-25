Стало известно, как вернуть деньги за сорвавшийся из-за БПЛА отпуск в Сочи

По официальным сведениям, в сочинском аэропорту было задержано более полусотни авиарейсов. По информации Минобороны РФ, в ночь на 24 июля было перехвачено и уничтожено 39 БПЛА, 21 сбили над акваторией Черного моря, 11 над Азовским морем и 7 над территорией Кубани. Больше всего пострадали курортный Сочи и федеральная территория Сириус. Туристы, пережившие ужас, теперь гадают, сочтут ли турфирмы, продавшие недешевые туры, развернувшийся над курортом фильм ужасов основанием для хотя бы частичного возврата денег?
Особенно, если ты не пострадал, а лишь испугался? Или как в народном черном юморе: умрете, тогда и придете?
Права туристов, чей отдых превратился в кошмар наяву, нам разъяснила адвокат Майя Шевцова, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов.
— Сочи пережил нечто немыслимое. Небо над Адлером и Сириусом озарилось вспышками взрывов, загорелась нефтебаза, грохот ПВО сотрясал воздух. Как адвокат, практикующий в сфере защиты прав потребителей и туристов, я скажу прямо: эта массированная атака дронов не просто трагедия для города, это правовой шок для десятков тысяч застигнутых врасплох отдыхающих. Аэропорт Сочи экстренно заморозил все рейсы — прилеты, вылеты. Итог? Хаос: горы отмененных билетов, тысячи растерянных туристов и главный вопрос: «Кто ответит за испорченный отпуск и можно ли требовать деньги назад?». Коллеги из авиакомпаний и турфирм, не сомневаюсь, уже достали свои заветные карты «форс-мажор» — то есть, не зависящие от них обстоятельства. И формально они правы: события той ночи — классический пример чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств. Однако форс-мажор — не индульгенция, снимающая с них обязательства.
Эксперт напоминает: если рейс отменили или задержали, авиакомпания обязана вернуть полную стоимость билета или предложить альтернативную перевозку в удобное вам время. Кроме того, действуют правила компенсации во время задержки: бесплатная вода, еда, гостиница — в зависимости от времени задержки.
Еще проще тем, кто купил путевку у туроператора. Если тур оплачен, но не получен, верните деньги! Тут все в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Не заселились в отель из-за отмены рейса? Не получили обещанный трансфер? Ваш двухнедельный отпуск превратился в два дня кошмара? За неиспользованные дни отдыха вы вправе требовать возврата средств. Форс-мажор не отменяет этот принцип.
— Многие пережили сильнейший стресс. Но, как адвокат, должна предупредить: сами по себе испуг, плохое настроение или общая тревога крайне редко становятся основанием для компенсации морального вреда в суде, — продолжает Шевцова. — Однако если последствия для вашего здоровья документально подтверждены (обращение к врачу, справка, диагноз, заключение психолога о состоянии после пережитого), тогда вы имеете полное право подать иск о компенсации морального вреда. Суммы обычно варьируются от 5 000 до 50 000 рублей, но каждая ситуация уникальна и требует доказательств.
Самая вопиющая ситуация — когда туроператор в критический момент пропал, оставив вас без помощи и информации. Вот здесь, помимо возврата стоимости тура, можно и нужно требовать возмещения реальных убытков! Купили новый билет, чтобы уехать? Снимали жилье за свой счет? Покупали еду и воду, пока вас «бросили»? Все эти расходы можно попытаться взыскать с нерадивого оператора.
Справка «МК».
Памятка туристам.
Документы — ваша броня: Собирайте ВСЁ. Билеты, чеки об оплате тура, брони отелей, все переписки (email, чаты в мессенджерах — делайте скриншоты!) с авиакомпанией, туроператором, отелем. Фиксируйте факты бездействия. Направляйте письменную претензию туроператору или авиакомпании (идеально — заказным письмом с уведомлением, дублируйте на email). Требуйте четко: возврата денег за неоказанные услуги, компенсации ваших дополнительных расходов. Игнорируют претензию или отказывают? Обращайтесь в Роспотребнадзор и в суд или сразу к грамотному адвокату, специализирующемуся на защите прав туристов и потребителей. Помните про сроки исковой давности, не затягивайте! Если обращались за медпомощью, собирайте все справки, заключения, чеки за лекарства. Это основание для иска о компенсации морального вреда.