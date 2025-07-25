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Экс-губернатор Иркутской области был бенефициаром авиакомпании с разбитым Ан-24

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко оказался бенефициаром компании «Ангара сервис», которая занимается продажей авиабилетов на рейсы перевозчика «Ангара», включая самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области. Информация об этом содержится в данных системы «Спарк».

Бенефициаром компании «Ангара сервис» Сергей Ерощенко.

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко оказался бенефициаром компании «Ангара сервис», которая занимается продажей авиабилетов на рейсы перевозчика «Ангара», включая самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области. Информация об этом содержится в данных системы «Спарк».

Согласно сведениям из базы, именно Ерощенко владеет долей в юридическом лице ООО «Ангара сервис». Эта компания осуществляет реализацию билетов на авиарейсы, которые выполняет авиакомпания «Ангара», в том числе на самолет Ан-24, разбившийся в Амурской области. На данный момент в системе он значится как основной владелец.

Сейчас на месте аварии пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области продолжают осуществлять деятельность представители Тындинской транспортной прокуратуры. Сотрудники остаются на месте происшествия для обеспечения координации действий правоохранительных органов, пишет 360.ru. Кроме того, к работе на месте чрезвычайной ситуации присоединился заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.