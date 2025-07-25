Экс-губернатор Иркутской области был бенефициаром авиакомпании с разбитым Ан-24

Согласно сведениям из базы, именно Ерощенко владеет долей в юридическом лице ООО «Ангара сервис». Эта компания осуществляет реализацию билетов на авиарейсы, которые выполняет авиакомпания «Ангара», в том числе на самолет Ан-24, разбившийся в Амурской области. На данный момент в системе он значится как основной владелец.